KPSS TAKVİMİ 2025

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce aday, 2025 KPSS sınav takvimini yakından takip ediyor. ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre, KPSS lisans sınavı her yıl düzenlenirken, önlisans ve ortaöğretim sınavları iki yılda bir yapılıyor. Bu nedenle 2025 yılında KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavlarının olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Başvuru tarihleri, sınav günleri ve tüm ayrıntılar için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamalarda. İşte detaylar...