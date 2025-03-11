Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS TAKVİMİ 2025 | KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS Ortaöğretim ve Önlisans ne zaman?

        KPSS takvimi açıklandı! İşte güncel sınav tarihleri

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi yayımlandı. Lisans mezunlarının her yıl katıldığı KPSS, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde ise belirli aralıklarla düzenleniyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavlarının bu yıl yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2025 yılında KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı var mı? İşte merakla beklenen takvime dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 20:57 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce aday, 2025 KPSS sınav takvimini yakından takip ediyor. ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre, KPSS lisans sınavı her yıl düzenlenirken, önlisans ve ortaöğretim sınavları iki yılda bir yapılıyor. Bu nedenle 2025 yılında KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavlarının olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Başvuru tarihleri, sınav günleri ve tüm ayrıntılar için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamalarda. İşte detaylar...

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanması sebebiyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2026 yılının sonbaharında düzenlenmesi bekleniyor.

        • 3

          KPSS TAKVİMİ 2025

          2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.

        • 4

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz'da alınacak. Sınav uygulaması 14 Eylül'de olacak ve sonuçlar da 10 Ekim 2025'de ilan edilecek.

        • 5

          2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Habertürk Anasayfa