KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, KPSS sonuç tarihini açıkladı!
KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile Lisans sınav maratonu sona eriyor. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sınav sonuç tarihi adayların gündeminde yer alıyor. İşte 2023 KPSS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...
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KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı için ÖSYM AİS sitesi ziyaret ediliyor. A grubu KPSS lisans sınavı GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları uygulanırken KPSS ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü tüm Türkiye'de gerçekleştiriliyor. KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanırken adaylar KPSS sonuç belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. İşte 2023 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi...
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KPSS SINAVLARI TAMAMLANIYOR!
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü tamamlandı.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.
Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz günlerinde yapıldı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlanacak.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.
Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos tarihinde duyurulacak.
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KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.