KPSS sınavları ne zaman? 2024 KPSS önlisans, ortaöğretim, lise başvuru ve sınav tarihleri
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılıyor. Peki KPSS sınavları ne zaman? 2024 KPSS önlisans, ortaöğretim, lise başvuru ve sınav tarihleri
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KPSS sınavları Temmuz ayında yapılacak. Ön lisans oturumu için başvurular 2 Temmuz'da sona erecek. ÖSYM takvimine göre KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak. Peki KPSS sınavları ne zaman? 2024 KPSS önlisans, ortaöğretim, lise başvuru ve sınav tarihleri
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KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar, KPSS önlisans sınavı için geç başvurularını 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
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KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında önlisans sınavı için tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül'de yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak. Başvuru kılavuzu başvuruların başlayacağı gün ÖSYM tarafından yayınlanacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
KPSS’ye başvurular, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
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KPSS OTURUMLARI BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024--02.07.2024
KPSS Lise - Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024-30.07.2024
DHBT başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024