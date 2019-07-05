2019 KPSS sınav yerleri, sınava az bir süre kala ÖSYM tarafından açıklandı. Birden fazla oturumla gerçekleştirilecek KPSS sınavının şimdilik sadece A Grubu ve Öğretmenlik oturumları için giriş belgeleri açıklandı. Peki KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS GİRİŞ YERLERİ SORGULA (KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK)

ÖSYM, 2019 KPSS giriş belgelerini erişime açtığını aşağıdaki duyuru ile ilan etti.

"2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.05'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir."

KPSS GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00’dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları birinci ve ikinci oturumları 20 Temmuz; KPSS Alan Bilgisi Sınavları üçüncü oturumu 21 Temmuz ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz’da yapılacak.

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

- 2019-KPSS/ÖABT sınava giriş belgesi

- Nüfus cüzdani veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik karti veya geçerlilik süresi dolmamiş pasaport

- Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında;

Sürücü belgesi,

Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.