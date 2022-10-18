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KPSS şartsız 500 personel alımı! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?

KPSS şartsız 500 personel alımı! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı 500 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından, personel alımının ne zaman, nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Personel alımı için ÖSYM tarafından organize edilecek yazılı sınav, 25 Aralık 2022 Pazar günü gerçekleşecek. Adalet Bakanlığı personel alımı için yazılı ve sözlü sınava girecek adaylar, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testlerine katılım sağlayacak. İşte 2022 KPSS şartsız Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

18.10.2022 - 20:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını açıklarken, ilana başvuru yapmak isteyen adaylar, personel alım şartları ve başvuru tarihleri yakından takip etmeye başladı. ÖSYM tarafından gerçekleşecek yazılı sınav başvurularının sona ermesinin ardından düzenlenecek yazılı ve sözlü sınavları Ankara-Çankaya ve Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde uygulanacak. Peki 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nelerdir? İşte detaylar...

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

    c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

    d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

    f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

     

  • BAŞVURULAR NE ZAMAN?

    Sınava başvurular 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin

    https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Geç başvuru günü 24 Kasım 2022 dir. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

     

  • SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

    Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

    Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

    a) Türkçe, (10)

    b) Matematik, (10)

    c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5)

    d) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)

    e) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)

     

  • Alan Bilgisi Testi:

    a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (8)

    b) İcra ve İflâs Kanunu, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, (12)

     

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