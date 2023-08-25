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        Haberler Gündem KPSS puan türleri nedir? KPSS P1 P2 P3 puanı türü ile alan kurumlar

        KPSS puan türleri nedir? KPSS P1 P2 P3 puanı türü ile alım yapan kurumlar

        KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla KPSS P1 P2 P3 puan türü ile alım yapan kurumlar araştırılıyor. Puan türlerine göre tercih yapacak olan adaylar "KPSS P1, P2, P3 nedir, ne demek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, KPSS P1 P2 P3 puan türü ile alım yapan kurumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 10:05 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:05
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        • 1

          2023-Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 25 Ağustos itibarıyla erişime açıldı. Sonuçların belli olmasıyla adaylar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile atama yapan kurumları sorgulamaya başladı. Peki, KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir? İşte, KPSS P1 P2 P3 ile alan kurumlar...

        • 2

          KPSS P1 NEDİR?

          KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

          Genel Yetenek; %70

          Genel Kültür; %30

        • 3

          KPSS P2 NEDİR?

          KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

          Genel Yetenek; %60

          Genel Kültür; %40

        • 4

          KPSS P3 NEDİR?

          KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

          Genel Yetenek; %50

          Genel Kültür; %50

        • 5

          Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

        • 6

          KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

          Bakanlıkların mühendislik kadroları

          BİST Uzman Yardımcısı

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

          İller Bankası Uzman Yardımcısı

          Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

          Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

          Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

        • 7

          KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

          Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

          Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

        • 8

          KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

          Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

          Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

          SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

          Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

          Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

          Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

          Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

          Gümrük Muhafaza Memurluğu

          Gümrük Muayene Memurluğu

          Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

          Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

          Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

          Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

        • 9

          T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

          Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

          Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

          Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

          Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

          Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

          Orman Genel Müdürlüğü

          Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

          Makina Kimya Endüstrisi

          TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

          Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

          Gümrük Müsteşarlığı

          Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

          Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

          Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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