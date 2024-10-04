KPSS ORTAÖĞRETİM 70 PUANLA NEREYE GİRİLİR, MEMUR OLUNUR MU?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Son atama puanlarına göre; KPSS Ortaöğretim 70 puan ile alım yapan birçok kurum bulunuyor.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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