KPSS 70 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS 70,71,72,73,74,75 puanla nereye girilir?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Akabinde ise ''Ortaöğretim KPSS 70,71,72,73,74,75 puanla nereye girilir?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu adaylar, ortaöğretim taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih yapabilecek. Peki, Ortaöğretim KPSS 70 puanla nereye girilir, memur olunur mu?
- 1
KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Memur adayları kendi puanları ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. KPSS Ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor. Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Devler Demiryolları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve diğer bazı kamu kurumu çeşitli kadrolara alım yaparken P94 puanını kabul ediyor. Peki KPSS 70 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS 70,71,72,73,74,75 puanla nereye girilir?
- 2
KPSS ORTAÖĞRETİM 70 PUANLA NEREYE GİRİLİR, MEMUR OLUNUR MU?
KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.
Son atama puanlarına göre; KPSS Ortaöğretim 70 puan ile alım yapan birçok kurum bulunuyor.
Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- 3
KPSS ORTAÖĞRETİM 70,71,72,73,74,75 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS ortaöğretim en düşük ve en yüksek atama puanları illere ve açılan kadrolara göre farklılık gösteriyor
ÖSYM son olarak KPSS Ortaöğretim seviyesinde yapılan bazı kurumların taban ve tavan puanlarını açıklamıştı.
Buna göre; KPSS Ortaöğretim 70,71,72,73,74,75 puan ile alım yapan birçok kurum bulunuyor.
-
- 4
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.
- 5
KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?
Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
- 6
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.
-
- 7
B GRUBU KADROLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
- 8