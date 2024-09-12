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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI: ÖSYM KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        KPSS önlisans sonuçları 2024 sorgulama: ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlendi. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, 2024 KPSS önlisans sonuçları için tarih araştırmalarına başladı. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:52
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        • 1

          Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları için geri sayım devam ediyor. 1 Eylül’de yapılan sınava katılım sağlayan adaylar, KPSS önlisans sonuçları 2024 sorgulama ekranı ziyaretlerine hız kazandırdı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takviminde önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verilmişti. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takviminde Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) sonuçları açıklanma tarihi bilgisine yer verilmişti.

          Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internetadresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

          KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINZ

        • 4

          KPSS ÖN LİSANS SINAV DEĞERLENDİRMESİ

          Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanlarıhesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP)hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’ninhesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

          Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puandağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarakyapılacaktır.

        • 5
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