KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT giriş belgeleri nasıl alınır? soruları sınava girecek adaylar tarafından soruluyor. KPSS ÖABT sınavı da yapılınca 2019 KPSS sınavının tüm oturumları tamamlanmış olacak. Adaylar sınavdan önce, sınav esnasında yanlarında bulundurmaları zorunlu olan KPSS ÖABT sınav giriş belgesini de araştırıyor. 2019 KPSS ÖABT sınavına dair tüm detaylar haberimizde.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ÖABT yani meslek dersleri öğretmenliği alanı sınavı, 28 Temmuz 2019 Pazar günü saat: 10.15'te yapılacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi oturumu ise 14.45'te yapılacak. Adaylar sınavdan 1 saat önce, sınav binalarının önünde hazır bulunmaları konusunda uyarılıyor. Sabah oturumuna saat 10.00'dan sonra öğleden sonra oturumuna da saat 14.30'dan sonra kimse alınmayacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavına girecek adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden sınav yerlerinin yazılı olduğu sınav giriş belgelerini alabiliyorlar.

ÖABT İÇIN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 28 Temmuz 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

ÖABT İÇİN AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-ÖABT başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-ÖABT Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.