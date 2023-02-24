2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Lisans sınavı tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve geri çekilen KPSS 2023 sınav takvimi şu şekildeydi;
ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;
2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı: 23 Temmuz 2023.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları: 29-30 Temmuz 2023.
2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı: 6 Ağustos 2023.