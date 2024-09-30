Ancak bu sıralama, sadece bilgilendirme amacıyla sunulan bir hizmettir ve resmi bir belge niteliği taşımamaktadır. Her türlü resmi değerlendirme ve atamalarda ÖSYM’nin sisteminde kayıtlı olan sonuçlar esas alınacaktır.

Bu sıralamalar, adayların başarılarını analiz edebilmeleri ve gelecekteki planlarını yapabilmeleri için büyük bir fırsat sunar. Adaylar, hangi branşta ve hangi puan aralığında yer aldıklarını öğrenerek tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapabilirler.