KPSS-2023/2 TERCİHLERİNDE BUGÜN SON GÜN!

KPSS-2023/2 tercihleri ile beraber bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme kapsamında personel atanacak.

ÖSYM tarafından belirtilen tarihe göre; KPSS-2023/2 tercihleri 20 Aralık 2023 ile 27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Yani KPSS-2023/2 tercihleri için bugün son gün ve tercih sistemi saat 23.59'a kadar açık olacak.

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