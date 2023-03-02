KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS başvuru tarihleri henüz yayımlanmadı. Ancak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi, ÖABT sınav başvuruları geçtiğimiz yıl 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında alınmıştı.

Geri çekilen sınav takviminde ise bu sene KPSS Lisans sınavı için başvuruların 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde ve KPSS Lisans sınavı için geç başvurusunun ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacağı açıklanmıştı.

Bu sene de KPSS başvurularının Mayıs ayında başlayacağı tahmin ediliyor.