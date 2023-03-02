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KPSS 2023 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu? KPSS Ortaöğretim ve Önlisans bu sene var mı?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS tarihleri

KPSS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belirleniyor. Memur olma hayaliyle sınavlara katılım sağlayacak olan adayların gözü 2023 KPSS ne zaman? sorusuna çevrilmiş durumda. İşte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

Giriş: 02.03.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Gözler ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen KPSS başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. İşte 2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

  • ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

  • KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? 

    KPSS başvuru tarihleri henüz yayımlanmadı. Ancak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi, ÖABT sınav başvuruları geçtiğimiz yıl 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında alınmıştı.

    Geri çekilen sınav takviminde ise bu sene KPSS Lisans sınavı için başvuruların 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde ve KPSS Lisans sınavı için geç başvurusunun ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacağı açıklanmıştı.

    Bu sene de KPSS başvurularının Mayıs ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

  • 2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Lisans sınavı tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve geri çekilen KPSS 2023 sınav takvimi şu şekildeydi;

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı: 23 Temmuz 2023.

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları: 29-30 Temmuz 2023.

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı: 6 Ağustos 2023.

  • 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir" ifadeleri kullanıldı.

  • KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS BU YIL YAPILACAK MI?

    KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavları 2 yılda bir organize edilmektedir. 2022 yılında son olarak KPSS Ön Lisans sınavı 2 Ekim 2022'de, Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım 2022'de düzenlendi.

    KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavları 2024 yılında organize edilecek. Ancak 2022 yılında düzenlenen sınava katılan adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca tercih yapabiliyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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