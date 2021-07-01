Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş kontenjanlarına yerleştirme işlemleri başlıyor. KPSS'ye giren adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih işlemlerini yapacak. Adayların tercih yapmadan önce KPSS-2021/1 tercih klavuzunu detaylı incelemesi gerekiyor.

KPSS - 2021 1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

ÖSYM tarafından açıklama geldi: "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzuna saat 14.30’dan itibaren erişebileceklerdir."

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.