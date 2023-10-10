Kozan'da lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonet, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi hayatını kaybetti
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Adana-Kozan yolu Çukurören Mahallesi Tırmıl mevkisinde meydana geldi.
KAMYONET KONTROLDEN ÇIKTI
Durmuş Karaca (60) yönetimindeki kamyonetin seyir halindeyken lastiği patladı. Kamyonet, sürücü Karaca'nın kontrolünden çıktı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
5 metrelik şarampolden aşağı düşen ve ağaca çarpıp duran kamyonetin sürücüsü Durmuş Karaca ile yanında yolcu Mustafa Öztürk ile kimliği belirsiz kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.