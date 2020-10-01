DHA

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası siteler bölgesinde meydana gelen inanılmaz olay saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

Söke’de ikamet ettiği belirtilen 27 yaşındaki Yalçın Taş isimli bir genç, çam ağaçlarından kozalak toplamak için Kuşadası siteler bölgesindeki Kadı Kalesi Mahallesi Yuvam Sitesi girişine geldi. Kendini iple bağlayarak kozalak toplamakta kullanılan demir bir çubukla ağaca tırmanan Yasin Taş, demir çubuğu kozalaklara vurarak çalışma yapmaya başladı. Bir süre kozalak toplamaya devam eden 27 yaşındaki genç, bir anlık dalgınlık sonucu elindeki demir çubuğu kozalak yerine çam ağaçları arasından geçen enerji hatlarına vurunca yaşanan iletim sonucu ağaçta asılı kaldı ve bir anda yanmaya başladı. İnanılmaz olaya şahit olan vatandaşlar dehşet içerisinde 112 sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve aydem ekiplerine haber verdi. Çam ağacında asılı kalarak yanan Yasin Taş’a ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 27 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yasin Taş’ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.



27 yaşında kozalak toplarken hayatını kaybeden Yalçın Taş’ın evli ve bir çocuk babası olduğu, kısa bir süre önce de cezaevinden çıktığı açıklandı.