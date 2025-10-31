Koyun, sürücülere zor anlar yaşattı
Ümraniye Şile Yolu'nda ters yönde ilerleyen sahipsiz bir koyun sürücülere zor anlar yaşattı. Olay anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi
Olay, sabah saatlerinde Şile Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; otoyol üzerinde ters istikamette yürüyen koyunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.
Trafik akışını tehlikeye düşüren koyun, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sahipsiz koyunun ters yöne doğru araçların arasında ilerlediği anlar yer aldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.