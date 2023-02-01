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Koyun otlatan çocuk, Pitbull saldırısında yaralandı

Aksaray'da koyun otlatan 12 yaşındaki çocuğa, sahipsiz olan Pitbull cinsi köpek saldırdı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan çocuk, tedavi altına alındı

Giriş: 01.02.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da korkunç olay! Koyun otlatan 12 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı... - Haberler
Koyun otlatırken Pitbull saldırdı!
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DHA

Aksaray'da kardeşleriyle koyun otlatan K.A. (12), sahipsiz Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan K.A., hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre olay, pazartesi günü Altınkaya köyünde meydana geldi. Evlerinin yakınında, 5 kardeşiyle koyun otlatan K.A.'ya, sahipsiz Pitbull cinsi köpek saldırdı.

Kardeşlerinin müdahalesiyle kurtulan çocuk, köpeğin ısırması sonucu ayakları ve yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. K.A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tedavisi süren ve yaşadıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi K.A., "Köyde evimizin yakınlarında kardeşlerimle koyun otlatırken, başıboş şekilde köyümüze bırakılan Pitbull cinsi köpek bize saldırdı. Kardeşlerim olmasaydı beni daha kötü yapacaktı. Kardeşlerim köpeğin boğazındaki ipten çekerek beni ayaklarımı ısırırken kurtardı" diye konuştu.

6 çocuk babası Zeki Atak ise "Başıboş köpeklerin sorumsuzca kendi başını bırakılmasını istemiyoruz. Daha önce de köyümüze başı boş köpekler bırakıldı. Bu sefer çocuğuma saldırdı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Bu köpeği bırakan kişilerden şikayetçiyiz. Van ilimizde 10 yaşındaki bir çocuğumuz da başıboş köpek saldırısı sonucu vefat etti. Sorumsuzca sokaklara bırakılan köpekler sıkıntı doğuruyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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