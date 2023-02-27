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Haberler Dünya Kovid-19 laboratuvardan mı yayıldı? ABD istihbaratından rapor!

Kovid-19 laboratuvardan mı yayıldı? ABD istihbaratının raporu ortaya çıktı

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD Enerji Bakanlığı "Kovid-19 salgını büyük olasılıkla bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandı" sonuçlu gizli bir rapor hazırladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün laboratuvardan yayılıp yayılmadığı sorusunun "kesin bir cevabı" olmadığını söyledi.

Giriş: 27.02.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Kovid-19 laboratuvardan mı yayıldı? ABD istihbaratından rapor!
Kovid-19 laboratuvardan mı yayıldı? ABD istihbaratından rapor!
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün laboratuvardan yayılıp yayılmadığı sorusunun "kesin bir cevabı" olmadığını söyledi.

CNN’e konuşan Sullivan’a, Wall Street Journal gazetesinde yer alan Enerji Bakanlığının "Kovid-19 salgını büyük olasılıkla bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandı" sonuçlu raporu soruldu.

Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilgi bulunmadığını belirtti.

Başkan Joe Biden’ın, istihbarat birimlerini bu sorunun temeline inmek için defalarca yönlendirdiğini kaydeden Sullivan, "Daha fazla bilgi edinirsek, bunu Kongre ve Amerikan halkıyla paylaşacağız. Ancak şu anda istihbarat camiasından bu soruya dair 'kesin bir cevap' çıkmış değil." dedi.

Wall Street Journal, Enerji Bakanlığının yakın zamanda Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sağladığı gizli bir istihbarat raporuna göre, Kovid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kaza ile sızdığını düşündüğünü yazmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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