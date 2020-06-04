Kötü niyetli botlar en çok bu sektörleri etkiliyor - Haberler

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Belli bir standartları olmayan, birçok fonksiyonu aynı anda gerçekleştiren robot yazılımları ifade eden ‘bot’ların kullanımı gittikçe artıyor. İnternet trafiğinin yarısından fazlasını da iyi ve kötü niyetli olmak üzere bu botlar oluşturuyor. İnternet trafiğinin üçte birinde ise kötü niyetli botların sözü geçiyor.

Özellikle kötü amaçlar taşıyan botların birçok sektör içerisinde zararlı çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran bilişim kuruluşu Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, e-ticaret sitelerinden satılamayan uçak koltuklarına kadar birçok sorunun altında kötü niyetli botlar yatıyor. Kendilerine özel avantajlar sağlamın yanı sıra veri toplamak için de kötü niyetli botları kullanan hackerlere karşı uyaran Tursun, gerekli siber güvenlik çözümlerinin elde edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

EN ÇOK E-TİCARETİ HEDEF ALIYOR

E-ticaret endüstrisi dünya genelinde 2019 yılında yüzde 15 büyüme gerçekleştirdi. Ancak bu büyümeyi tehdit eden kötü niyetli botlar, web sitelerinde, uygulamalarda ve API’lere saldırılarda artış gösteriyor.

Ödeme sayfalarındaki sahtekarlıklardan, ürün sayfalarındaki içerikleri elde etmeye, ana sayfalardaki kaba kuvvet saldırısından (Brute Force) kullanıcı girişlerinde ve kimlik bilgilerini doldurma alanlarındaki otomatize saldırılara kadar kötü niyetli botların e-ticaret sektöründe kullanıldığına dikkat çeken Gürsel Tursun, yaşanan her aksaklığın gelirleri ciddi düzeyde etkilediğini, çoğu e-ticaret şirketin de uygulamalarını korumaya büyük yatırım yapması gerektiğini belirtiyor.

YANLIŞ KARARLAR ALDIRIYOR

Medya ve yayın organları, reklam ve satış ortağı programları için birçok iyi niyetli botu hali hazırda kullanıyor. Ancak temel zorlukları kirli bot trafiğini filtrelemek ve pazarlama analitik araçlarını düzeltmekten geçiyor.

Rakiplerin ve reklam platformlarının, veri ve içerik kazıması (content scraping) veya medya kampanyalarının analizlerini çarpıtmaya çalışması için kötü niyetli botlara başvurduğunu belirten Tursun, kötü niyetli botların hedeflenen medya yayıncısının yanlış verilere dayanan kararlar vermesine neden olduğunu ve daha fazla zarar elde etmesine sebebiyet verdiğini aktarıyor.

ONLINE ALIŞVERİŞLERİ SEKTEYE UĞRATIYOR

Havayolları, ulaşım ve otel zincirleri gibi seyahat ve konaklama organizasyonları, online alışverişlere büyük ölçüde güveniyor. Ancak siber suçluların bu sektör içerisinde gerçekleştirdiği kötü niyetli bot saldırıları online alışverişlerini sekteye uğratıyor. Tanımlanan en yaygın bot saldırısı türü olan envanter reddinin bu alanlarda sıklıkla kullanıldığını belirten Gürsel Tursun, rezervasyon bölümlerine giden trafiğin yüzde 29’unun kötü niyetli botlar tarafından üretildiğine dikkat çekiyor.

Boş otel odalarının online alışverişte rezerve edilmesinin ya da boş uçak koltuklarının hiç satılmamasının nedeninin altında kötü niyetli botlar olduğunu da aktaran Tursun, bir döngü halinde çalışan ve zaman aşımları oluşturarak boş otel odası ya da uçak koltuğunun elde tutulduğunu ve şirketlerin bunlardan ciddi zararlar gördüğünü belirtiyor.