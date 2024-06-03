Kötü koku ortaya çıkardı: Asansör boşluğundan ceset çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kötü koku gelmesi üzerine binada yapılan incelemede asansör boşluğunda ceset bulundu. 43 yaşındaki Barış Yılmaz'a ait olduğu belirlenen ceset otopsi için morga kaldırdı.
Pamukkale'de Hacıkaplarlar Mahallesi 934 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, asansör boşluğundan kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın zemin katında oturan Barış Yılmaz'ı (43) yaklaşık 3 metre derinlikteki asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini değerlendiren ekipler, cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı.
Apartmanda yapılan incelemede asansörün çalışmadığı tespit edildi.