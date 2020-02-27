Kötü adama 'iPhone' yasak

Yönetmen Rian Johnson, Apple'ın 'Bıçaklar Çekildi' (Knives Out) filminde 'kötü adamların' iPhone'la görünmesine izin vermediğini açıkladı.

Star Wars-Last Jedi ve 'Özgün Senaryo' dalında Oscar adayı olan Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filmlerinin yönetmeni Rian Johnson, Apple'ın filmlerdeki 'kötü adamların' iPhone kullanmasına izin vermediğini açıkladı.

Rian Johnson

Filmlerde iyilerle kötüleri ayırt etmek için artık kullandıkları telefonlara bakmanın yeterli olacağını belirten Johnson, "Bunu söylemeli miyim bilmiyorum çünkü yazacağım yeni filmin gizemini mahvedebilir" deyip ekledi:

"Apple filmde iPhone kullanmamıza izin verdi ancak kötü adamların iPhone'la kamera önünde olmasını yasakladı!"

Vanity Fair'e konuşan usta yönetmen, "Bunu açıkladığım için filmlerinde gizli kötü adam olan tüm film yapımcıları beni öldürmek isteyecektir" diye espri yaptı.