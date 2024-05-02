Koton talep toplamaya devam ediyor! Koton halka arz detayları nelerdir?
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz detayları araştırılıyor. Talep toplama süresi devam eden firmanın BİST kodu KOTON olarak açıklandı. İşte, Koton hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağılımı hakkında detaylar...
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Halka arz Mayıs ayı takvimine Koton Mağazacılık da eklendi. 30 Nisan itibarıyla talep toplamaya başlayan firma, halka arz büyüklüğünü 4.1 milyar TL olarak açıkladı. Koton, halka arzında 136 milyon 600 bin lot dağıtacak. İşte, Koton halka arzına dair tüm detaylar...
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KOTON HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?
Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.
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KOTON NE ZAMAN TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Koton 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs günlerinde talep topluyor.
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KOTON HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?
Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı şöyle;
2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)
2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)
2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)
3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)
3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)
4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)
4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)
4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)
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KOTON HALKA ARZ BİST'TE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Koton'un BİST'te ne zaman işlem göreceği henüz bilinmiyor. Firmaların işlem tarihi, talep toplama süresinden sonra açıklanıyor.
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KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Koton katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
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