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KOSGEB'den edinilen bilgiye göre, İşletme Değerlendirme Raporu'nun yeni versiyonu sayesinde KOBİ'ler, 2016-2020 döneminde sektörlerinde Türkiye genelinde ve bölgesinde kendisini konumlandırma imkanı bulabilecek.

İşletme Değerlendirme Raporu, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumunun, işletmelere ilişkin idari kayıtları esas alınarak hazırlandı.

Kamu tarafından işletme bazlı olarak yapılan en detaylı çalışma özelliğini taşıyan rapor, KOBİ'lere bilgiye dayalı karar alma imkanı sağlıyor. KOSGEB'in 2019 yılında ilk versiyonunu yayınladığı rapor, "İşletme Künye Bilgileri", "Genel Sıralama", "İnsan Kaynakları", "Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma", "Verimlilik", "İhracat" ve "Finansman" olmak üzere 7 bölümden oluşuyor.

KOVİD-19 SALGINININ İŞLETMEYE ETKİLERİ ANA HATLARIYLA GÖRÜLEBİLECEK

Son raporun, Kovid-19 salgınının Türkiye'de başladığı yıl olan 2020 performanslarını da içermesi bakımından ayrı bir önemi bulunuyor. İşletmeler, Kovid-19 salgını sürecinin sektördeki genel görünüm içinde performanslarını nasıl etkilediğini de analiz etme fırsatı bulacak.

İşletmeye özel yazılım üzerinden hazırlanan rapora ilişkin sistem tarafından kare kod ve doğrulama kodu oluşturuluyor.

Raporun içeriğinde, işletmelerin ölçeği, çalışan sayısı ve mali kriterlerine göre sıralaması, insan kaynağı yapısı, Ar-Ge, yenilik, markalaşma ve verimlilik konularındaki durumu, ihracat yapan veya yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı ile birlikte birçok başlıkta detaylı finansal analizler yer alıyor. Bu yönüyle rapor, işletmelerin finansal röntgeni olarak görülüyor.

RAPOR, İŞLETMELERİN AYNASI NİTELİĞİ TAŞIYOR

İşletmeler, gerek ulusal gerekse uluslararası iş ilişkilerinde kullanabilecekleri, finansal kuruluşlara sunabilecekleri bu rapor sayesinde, muhataplarına mevcut durumları hakkında bilgiyi, geçmiş 5 yıllık verileriyle birlikte aktarabiliyor.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan rapora KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmeler, e-Devlet üzerinden ücretsiz ulaşabiliyor. Raporu alabilmek için işletmenin KOSGEB nezdinde işlem yapmaya yetkili kişisi tarafından e-Devlet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. KOBİ’lerin yanı sıra talep etmeleri durumunda büyük ölçekli işletmeler de bu raporu alabiliyor.

Konuya ilişkin örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına ve başvuru linkine "https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu" adresinden ulaşılabiliyor.