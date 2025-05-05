Koruduğu oğlu katili oldu!
Olay, Amasya'da meydana geldi. Amasya'da kan donduran bir aile vahşeti yaşandı. Gözü dönmüş cani tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadının oğlunu korumak için öldürülmeden dakikalar önce eve gelen polisleri geri gönderdiği ortaya çıktı.
Giriş: 05.05.2025 - 21:10 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:10
Olay, Amasya'da meydana geldi.
Amasya'da kan donduran bir aile vahşeti yaşandı.
Gözü dönmüş cani tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Talihsiz kadının oğlunu korumak için öldürülmeden dakikalar önce eve gelen polisleri geri gönderdiği ortaya çıktı.
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