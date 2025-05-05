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        Haberler Gündem Koruduğu oğlu katili oldu! - Güncel haberler

        Koruduğu oğlu katili oldu!

        Olay, Amasya'da meydana geldi. Amasya'da kan donduran bir aile vahşeti yaşandı. Gözü dönmüş cani tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadının oğlunu korumak için öldürülmeden dakikalar önce eve gelen polisleri geri gönderdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 21:10 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:10
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        Koruduğu oğlu katili oldu!
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        Olay, Amasya'da meydana geldi.

        Amasya'da kan donduran bir aile vahşeti yaşandı.

        Gözü dönmüş cani tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

        Talihsiz kadının oğlunu korumak için öldürülmeden dakikalar önce eve gelen polisleri geri gönderdiği ortaya çıktı.

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