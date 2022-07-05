Koroplast halka açılmak için 20-21-22 Temmuz’da talep toplayacak. Koroplast’ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL’den 174 milyon 600 bin TL’ye çıkarılmasıyla artırılacak 24 milyon 600 bin TL nominal değerli pay ve şirketin mevcut ortağı Korozo Ambalaj’a ait 42 milyon 200 bin TL nominal değerli pay ile toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde; Korozo Ambalaj’a ait 11 milyon 700 bin TL nominal değerli ek satış dahil olmak üzere 78 milyon 500 bin TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 4,68 TL olarak belirlendi.
Koroplast’ın halka arz edilecek paylarının yüzde 25’inin yurt içi yüksek başvuru yapan bireysel yatırımcılara, yüzde 25’inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ının yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’un da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 38,26 olması bekleniyor.
TÜKETİCİLERDEN ALDIĞIMIZ GÜVENLE
Halka arz izahnamesinin 30 Haziran 2022 tarihinde SPK tarafından onaylandığını belirten Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu “Çöp torbası kategorisinin yaratıcısı olduğumuz, birçok ilke imza atarak yenilikçi ve kaliteli ürünlerle faaliyet gösterdiğimiz sektörde yüzde 100 marka bilinirliğine¹ sahip lider bir markayız. Kurulduğumuz günden bu yana istikrarlı bir büyüme ile karlılığımızı arttırıyoruz. 2020 yılında 279 milyon TL ciro elde ederken, 2021 yılında ise yüzde 46 büyüyerek² 407 milyon TL ciroya ulaştık. Bilgi birikimimizi kullanarak tüketicilerin markamıza olan ‘yenilikçi’ atfını her zaman korumak için Ar-Ge yatırımlarına öncelik veriyoruz. Ürünlerimizi her daim geliştiriyor, bulunduğumuz tüm kategorileri büyütme hedefiyle kullanışlı ve inovatif ürünler üretiyoruz. Gelişen teknolojiye uygun uygulamalarımız ve sistemlerimizle çöp torbası ve saklama ürünleri üretiminde kullanılmak üzere yıllık 15.500 ton üretim kapasitesine sahibiz.
500 BÜYÜK ARASINDA
Türkiye’nin esnek ambalaj sektörünün gelişimine yatırımları ve sunduğu ilklerle öncülük eden, bugün “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 164. sırada yer alan, Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük ambalaj üreticileri arasında bulunan ana sermaye ortağımız Korozo’nun desteğiyle; 40 yılı aşkın tecrübemizi, kurumsal yönetim ilkelerimizi ve şeffaflığımızı halka açık bir marka olarak sürdüreceğiz. Tüketicilerimizden aldığımız güvenle kendimizi geliştirmeye devam edecek, artan başarılarımızla liderliğimizi koruyacağız” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!