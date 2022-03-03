Koroplast halka açılıyor

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1981 yılında ilk çöp torbasını piyasa sunan Koroplast, halka arz kapsamında taslak izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'na başvuru yaptı. SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesinde yayımlandı. Halka arz kapsamında taslak izahname onayı için SPK’ye başvuru yaptıklarını söyleyen Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu “Güçlü bir finansal yapıya sahip olan şirketimizin, halka arz süreciyle birlikte marka değerinin daha da artacağına inanıyoruz. Hedefimiz 2022 yılının ilk yarısında halka arz sürecimizi tamamlamak. Ana sermaye ortağımız Korozo’un da desteğiyle, 40 yıllık tecrübemizi, kurumsal yönetim ilkelerimizi ve şeffaflığımızı halka açık bir marka olarak sürdürmek için çalışmalarımıza başladık ve gerekli başvurumuzu gerçekleştirdik" diye konuştu.

9 ÜLKEYE İHRACAT

Türkoğlu, şunları kaydetti: "Yenilikçi ve kaliteli ürünlerimizle faaliyet gösterdiğimiz sektörde yüzde 100 marka bilinirliğine sahip markayız. Koroplast olarak şu an 9 ülkeye (Azerbaycan, Kıbrıs, Romanya, Almanya, Hollanda, İngiltere,) ihracat yapmaktayız. Sektörün söz sahibi firmalarından biri olarak, 2020 yılında 279 milyon TL ciro elde ederken, 2021 yılını ise yüzde 46 büyüyerek 407 milyon TL ciroyla kapattık. Tüketicilerimizden aldığımız güven ve halka arz ile birlikte, başarımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz.”

Koroplast, ürünlerini çöp torbaları, pişirme, saklama ve temizlik grubu ürünleri olarak 4 ana kategori altında topluyor. Üretim merkezleri ve 15,5 bin ton ekstrüzyon kapasitesi ile çalışan Koroplast, satış ve pazarlama kadrosu ile 2022 yılında 45 distribütör ile 52 bin noktada 100’ün üzerinde ürün gamıyla hizmet veriyor.