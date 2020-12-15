Koronavirüsün yeni türüyle ilgili DSÖ'den açıklama

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayılmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığı tespit edilirken, artan vakalar karşısında başkent Londra'da en sıkı önlemlerinin uygulanacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, geçen hafta piyasaya sürülen aşının faydalarının görülmesinin zaman alacağını ve sebat edilmesi gerektiğini söyledi.
Londra'nın yanı sıra İngiltere'nin doğusu ve güneydoğusunda vaka sayısında "keskin" bir artış olduğunu kaydeden Hancock, virüsün mutasyona uğradığını ve bu yeni türle 1000'den fazla kişinin enfekte olduğunu belirlediklerini açıkladı.
Bu türle beraber vaka sayısının hızla arttığını ve Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini aktaran Hancock, bu türün diğer türlerden daha ciddi hastalığa yol açma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.
YENİ TÜRÜNÜN NE KADAR ETKİLİ OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR
Londra ile Essex ve Hertfordshire'ın bazı bölgelerinin çarşamba günü 00.01'den itibaren en sıkı önlemlerin yer aldığı 3. kademeye geçeceğini açıklayan Hancock, bu yerlerde görülen artışta yeni türün ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini ifade etti.
Virüsün sadece gençler değil 60 yaş üstündekiler arasında da yayıldığına dikkati çeken Hancock, "Gidişatı değiştirmek için şimdi harekete geçmeliyiz çünkü boşa harcayacak bir an yok" dedi.
SIKI ÖNLEMLER
3. aşama kısıtlamalar kapsamında, kafeler ve restoranların sadece paket servisi yapmasına izin verilecek, barlar kapatılacak.
İnsanlar birlikte yaşamadıkları kişilerle kapalı mekanlarda ve evlerin bahçelerinde görüşemeyecek.
Futbol stadyumları taraftarlara kapatılacak, kapalı spor salonları hizmet veremeyecek.
Tiyatrolar da kapılarını bir kez daha kapatmak zorunda kalacak.
64 bin 170 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 5 Kasım-2 Aralık'ta ulusal çapta karantina uygulanmıştı.
Karantinanın bitmesiyle bahar aylarına kadar süreceği belirtilen aşamalı önlem planı hayata geçirilmişti.
DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),İngiltere'nin bazı bölgelerinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yeni türünün (varyant),virüsün mevcut türlerinden farklı davrandığına dair bir kanıt olmadığını bildirdi.
İngiltere'nin güneydoğusunda "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türünün" bulunduğu haberlerine ilişkin DSÖ'den açıklama geldi.
Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin soruyu cevaplayan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "İngiltere'de 1000 kişide bildirilen bu genetik varyantın farkındayız" dedi
İngiltere'de uzmanların yeni türü incelediğini belirten Ryan, "(Covid-19'un) Pek çok varyantını gördük. Bu virüs, zamanla gelişiyor ve değişiyor" ifadesini kullandı.
Ryan, pozitif çıkan numunelerdeki sekans analizlerinin açıklanması için İngiltere'ye çağrıda bulunarak, bunun Covid-19'un daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına işaret etti.
"DEĞERLENDİRMELERİMİZ DEVAM EDECEK"
Aynı soruya ilişkin İngiltere'deki yetkililerden aldığı son dakika bilgisini paylaşan DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise "Şimdiye kadar bu varyantın farklı davrandığına dair bir kanıt yok ama elbette, bunu doğru bir şekilde değerlendirmek için temkinli davranıyoruz." dedi.
Kerkhove, uzmanların, Covid-19'un tüm türlerinde olduğu gibi, yeni tespit edilen türde de nötralize edici antikorların gelişiminde herhangi bir değişiklik olup olmadığına baktığını belirtti.
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