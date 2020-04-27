Koronavirüsün semptomları 3'ten 9'a çıktı

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ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC),koronavirüs semptomlarına 6 madde daha ekledi. Koronavirüsün belirtileri yalnızca ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. Ancak CDC, hastalığın belirtilerine 6 madde daha ilave etti.

İŞTE SON BELİRTİLER

CDC'nin belirlediği Covid-19’un göstergesi olabilecek semptomların son listesi şöyle:

* Ateş

* Öksürük

* Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

* Üşüme

* Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme

* Kas ağrısı

* Baş ağrısı

* Boğaz ağrısı

* Tat ve koku alma kaybı

MERKEZİN SEMPTOMLARI GÜNCELLEMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de kişilere belirtiye göre test yapılıyor. Hastanın şikayeti semptom listesinde yoksa test yapılmıyor. ACDC açıkladığı yeni belirtilere ek olarak acil durum sinyali olarak tanımlanan nefes almada güçlük, göğüste sürekli ağrı veya baskı, kafa karışıklığı, yerinden kalkamama, dudak ve yüzün morarması gibi tıbbi belirtilerin de hemen tıbbi müdahale gerektirdiğine dikkat çekiyor.