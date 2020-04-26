Dr. Lautenbach, “Bu hastalıkta erken ortaya çıkan bir belirtidir. Bazen bu, başka semptomlar olmadığında Covid'e dair ilk ipucu olabilir. Bazı kişilerde bu belirti bir hafta ila 10 gün içinde kaybolabilir ancak bazılarında da hastalık solunumsal semptomlarla ilerler" diye konuştu.