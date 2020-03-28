28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan “Evde Kal” çağrılarına İstanbul’un hangi semtinin ne oranda uyduğunu analiz eden mobil müşteri deneyimi yönetimi şirketi Veloxity, şimdi de yeni bir çalışma ile dikkatleri üzerine çekti.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre navigasyon, eğlence, e-ticaret ve sadakat gibi alanlardaki mobil uygulama ortakları üzerinden elde ettiği verilerle müşteri hareketliliğini ölçen yerli yazılım kuruluşu, mobil kullanıcı hareketlerinden koronavirüsten etkilenen ülkelerden gelenlerin Türkiye’de nerelere gittiğini analiz etti.
Şirketin izinli veri tabanında yer alan ve mobil telefon kullanımları sırasında oluşan konum ile şebeke kullanım verilerine dayanan analiz, 26 Şubat - 26 Mart tarihleri arasını kapsıyor.
İŞTE O 5 ÜLKEDEN GELENLERİN HAREKETİ
Kullanıcıların konum verilerini toplamaya izin verdiği mobil uygulamalardan alınan verilerle hazırlanan çalışmaya koronavirüsten etkilenen ve Türkiye ile ziyaretçi trafiği yoğun olan 5 ülke dahil edilmiş. Bu ülkeler Almanya, İran, İtalya, Suudi Arabistan ve İspanya.
TÜRKİYE'DE NERELERE GİTTİLER?
“Son bir ayda korona’dan etkilenen ülkelerden gelen ziyaretçilerin hareketi” adlı video infrografik çalışmasına göre 26 Şubat'dan bu yana seçili 5 ülkeden gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğu Marmara Bölgesi'ne geldi.
Almanya'dan gelen ziyaretçiler (kırmızı ile gösterilen),yoğunlukla Kapıkule üzerinden karayolu ile gelmiş ve kıyı bölgeleri de dahil olmak üzere Türkiye’nin batı ve orta kesimine seyahat etmiş.
İran'dan gelen yolcular (mavi ile gösterilen) Nahçıvan ve Van üzerinden Türkiye'ye gelerek İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gitmişler.
Suudi Arabistan'dan gelen ziyaretçiler (yeşil ile gösterilen) daha çok İstanbul, Orta Anadolu, Hatay ve Diyarbakır'a seyahat etmişler.
Son bir ayda İtalya’dan gelenler Türkiye’de çoğunlukla İstanbul, izmir, Antalya ve Hatay’da seyahat ettiği gözlenirken, İspanya’dan gelenler ise İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Orta Karadeniz’e gitmiş.
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