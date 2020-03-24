24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de on binlerce aile atık toplayıcılığı ile geçimini sağlıyor. Atık toplayıcılarına yönelik sosyal projeler yürüten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl verdiği iftar yemeğinde Türkiye genelinde atık toplayıcılığı yapan kişi sayısının yaklaşık 500 bini bulduğunu, bunların tamamının sosyal güvenceden yoksun olduğunu belirtti.
Mağazaların ve sosyal mekânların kapanması atık toplayıcılarının gelirini olumsuz etkiledi. Çöp varillerindeki atıklarda virüsün 72 saat canlı kaldığına ilişkin açıklamaların ardından Antalya ve Ankara’da virüsten korunma tedbirleri kapsamında sokakta atık toplanması tümüyle yasaklandı. Benzer kararın diğer büyük kentlerde de alınması bekleniyor.
"EKMEK ARAYACAK HALE GELDİK"
Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman, üyelerinin koronavirüsten nasıl etkilendiklerini anlatırken, “Ekmek arayacak hale geldik” diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin dün bazı atık toplayıcılara kumanya dağıttığını, ayrıca gıda dağıtımı yapılacağının söylendiğini belirten Karaman, “Bunlar yeterli değil. Bizler günlük kazancımızla geçinen insanlarız. Bir gün çalışmazsak o gün evimize ekmek götüremeyecek insanlarız. Gıdanın yanı sıra kiralarımız, faturalarımız, diğer giderlerimiz var” diye konuştu.
“NAKDİ YARDIM OLMAZSA AYAKTA KALAMAYIZ”
“Bizim önceliğimiz işimizdir. Çalışmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi kalmıyor” diyen Karaman, şöyle devam etti.
“İnanın arkadaşlarımız çok kötü durumda. Bizler iki ayın kirası üst üste binse hiçbir zaman ödeyemeyecek duruma geliriz. Faturaları ödeyemezsek elektriğimizin, suyumuzun kesileceğinden korkuyoruz. Nakdi yardım olmaz ise ayakta kalmamız çok zor.”
Karaman, başka illerde toplayıcılara henüz yasaklama getirilmediğini ama iş yerleri kapalı olduğu için atık toplayıcılarının günlük kazançlarının 10’da 1’e indiğini vurguladı. Toplayıcıların genellikle kalabalık ailelerden oluştuğuna dikkat çeken Karaman, “Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de bizi düşüneceğini ümit ediyoruz. Bu süreç böyle devam ederse sadece çocuklarımız perişan olmaz, insanlar açlıkla karşı karşıya kalır. Gıda yardımı yapılsa dahi, elektriğimiz, suyumuz kesilirse mecburen yasağı delip çalışmaya devam edeceğiz. Başka şansımız yok” diye konuştu.
Recep Karaman, toplayıcılar arasında Suriyelilerin sayısının çok düşük olduğunu, güneydeki sınır illerinin plakasını taşıyan araçları ile atık toplayan herkesin Suriyeli sanıldığını, bunun doğru olmadığını söyledi.
1200 KİŞİYE KUMANYA
Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtaları dün atık toplayıcıların yoğun yaşadığı semtlerdeki bin 200 kişiye döner ayrandan oluşan kumanya dağıttı. Belediye, barınma sorunu olanlara da barınma yardımı yapılacağını açıkladı.
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