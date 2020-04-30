Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 120.204'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.174 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...
KORONAVİRÜS TABLOSU - 30 NİSAN 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım."
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 2.615 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 93 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 120.204, can kaybının 3.174'e ulaştığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42.004 test yapıldı. Bu kapsamda 2.615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4.846 hasta ise iyileşti.
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Toplam test sayısı 1.033.617, toplam vaka sayısı 120.204, toplam vefat sayısı 3.179, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.514, toplam entübe hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48.886 oldu.
DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e yükseldi. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e yükseldi. İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi.
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