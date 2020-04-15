Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs ile eve kapanan insanların artan internet kullanımı, sosyal medya başta olmak üzere online video platformlarının hızlarına da sert bir şekilde yansıdı. İngiltere merkezli teknoloji ve inovasyon araştırmaları kuruluşu tech4i2’nin “Koronavirüsünün İnternet Kullanımı Üzerindeki Etkisi” raporuna göre Avrupa her geçen gün etkisini artıran koronavirüs salgını internet hızını da düşürdü.

Özellikle sosyal ağlara ve e-ticaret platformlarına girişteki hızlarda belirgin azalışlar yaşandı. 5 Mart - 26 Mart tarihleri arasını kapsayan araştırmaya göre Amazon yüzde 79 hız düşüşü yaşayarak erişimi Avrupa’da en çok düşen platform olarak kayda geçti.

Amazon’u yüzde 58 ile Facebook, yüzde 43 ile Twitter, yüzde 29 ile Microsoft ve yine yüzde 29 ile YouTube izledi. Bu süreçte Amazon gibi bir diğer e-ticaret platformu eBay’in hızı yüzde 22 gerilerken, ortalama hız düşüşü Google’da yüzde 14, Netflix’te yüzde 11, Instagram’da yüzde, Skype’da yüzde 5 ve Linkedln’de ise yüzde 2 oldu.

Kuruluşun yaptığı araştırmanın 2 Nisan’da güncellenen versiyonuna göre ise 5 Mart - 2 Nisan tarihlerini arasında bu sosyal platformların ortalama hızlarında, karantina dönemi öncesine göre yaşanan değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Amazon % - 31, eBay % - 31, Microsoft % - 27, Facebook % - 23, Instagram % - 13, Twitter % - 11, Linkedln % - 1, Google % 0, Netflix % 0, Skype % 6, YouTube % 10.

Rapora göre 5 Mart - 2 Nisan arasındaki dönemdeki internet hızları, Avrupa'da insanların eve kapanmasıjndan (karantinadan) önceki dönemle karşılaştırıldığında, en sert düşüşü Amazon, eBay ve Microsoft yaşarken; Google ve Netflix'in hızları karantina öncesi döneme geri geldi, YouTube ve Skype'ta ise artış gözlendi.

İNTERNET HIZI NE KADAR DÜŞTÜ?

Artan internet kullanımı geçen ay dünya genelinde ortalama internet hızını aşağı çekmişti. Speedtest’in Mart 2020 raporuna göre geçan ay dünyanın ortalama indirme hızı mobil internette 31.61 Mbps’ten 30.57 Mbps’ye, sabit internette ise 75.39 Mbps’den 74.64 Mbps’ye inmiş, gecikme süreleri ise mobil internette 40 ms’den, 42 ms’ye; sabit internette ise 23 ms’den 24 ms’ye yükselmişti.

Mart ayında Türkiye’nin ortalama indirme hızı mobil internette 35.43 Mbps’den 32 Mbps’ye, sabit internette ise 29 Mbps’den 24.15 Mbps’ye gerilemiş, gecikme süreleri ise mobilde 30 ms’den 31 ms’ye, sabit internette 26 ms’den 29 ms’ye çıkmıştı.

Türkiye'de geçen ay internet hızlarında yaşanan asıl çarpıcı değişim ise 'upload' tarafında görülmüştü. Mobil internette 14.93 Mbps'ten 13.95 Mbps'ye inen yükleme hızı, kullanıcıların asıl yoğun kullanımının olduğu sabit internet tarafında ise yarı yarıya düştü. Şubat 2020'de Türkiye'nin sabit internette 11.77 Mbps olan upload hızı, sadece bir ayda 6.74 Mbps'ye kadar indi.

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