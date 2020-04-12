Koronavirüs etkisini yarasalarda geliştirdi

12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde 1 milyon 800 bin kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel tehdit haline gelen koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilinenler bir araya getirildi.
DHA'nın haberine göre, 5 aylık çalışmaların derlendiği bir makale hazırlandı. Makalede koronavirüsün ‘bir virüs ailesi’ ve bu aileye ait Kovid-19'un ise, yıllarca kendini yarasalarda geliştirerek tehlikeli bir virüs haline geldiği duyuruldu.
Koronavirüsün bazı versiyonları, uzun zamandır halk arasında ‘grip’ olarak bilinen hastalığa sebep olduğu bilim insanları tarafından uzun zamandır biliniyordu. Geçtiğimiz yıllarda iki koronavirüs versiyonu, ölümcül salgına sebep oldu; Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS).
Yaklaşık 5 ay önce Çin’in Vuhan kentinde, SARS ve MERS’ten daha ölümcül yeni bir koronavirüs versiyonu olan Sars-CoV-2 (Kovid-19) ortaya çıktı ve bugün dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını başladı.
KOVID-19 KENDİNİ YARASALARDA YILLARCA GELİŞTİRDİ
Bilim insanları, Kovid-19’un virüslere karşı güçlü bağışıklık sistemi olan yarasalardan kaynaklandığını tespit etti. Yarasaların güçlü bağışıklık sistemini yenmek isteyen virüs hızlıca kendini kopyalamaya başladı. Sonuç olarak yarasalar, hızla çoğalan ve yüksek derecede bulaşıcı virüs yuvalarına dönüştü. Yarasalarda kendini yıllarca güçlendiren virüs, düşük bağışıklık sistemine sahip memelilere bulaşmasıyla ölümcül hale geldi.
EN BÜYÜK SİLAHI GÜNLERCE BELİRTİ GÖSTERMEMESİ
SARS virüsü ilk çıktığı zaman hızlı belirti gösteriyordu ve doktorlar hastayı hemen tespit ederek karantinaya alıyordu. Böylelikle SARS virüsü fazla yayılamadı. Kovid-19 virüsü, ilk bulaştığı zaman düşük belirtiler gösteriyor, bu özelliğinden dolayı hızlıca yayılıp salgına dönüştü. Birçok insan virüsü kaptığını bile anlamdan günlerce normal hayatını devam ettirdi ve daha çok insana bulaştırdı.
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