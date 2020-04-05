Koronavirüs hakkında merak ettiklerinizi soruyoruz!

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Tüm dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayıldı ve can almaya devam ediyor. Bu salgından korunmak için önlemler hızla alınırken sosyal izolasyon gereği evlerimize kapandık. Dışarı çıkmamız gerektiğinde de artık maskemizi takıyoruz. Peki, bütün bunlar yeterli mi, hastalıktan korunmak için neler yapmalıyız, hastalıkla ilgili son gelişmeler neler? Merak ettiğiniz soruları konunun uzmanlarına danışıp cevaplıyoruz.

Sorularınızı demetdemirkir@haberturk.com mail adresine gönderebilirsiniz veya Twitter'dan (@demetdemirkirtr) ulaşabilirsiniz.

İşte koronavirüsle ilgili merak edilen sorular...

1- Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedir?

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde görülen ve hayvandan insana bulaştığı belirtilen koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan ve insandan insana geçebilen bulaşıcı bir virüstür.

2- Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs belirti vermeden ilerleyebileceği gibi bazı belirtiler de gösterir. En çok karşılaşılan belirtiler ise ateş, öksürük ve nefes darlığı. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gelişebilir.

3- Koronavirüs nasıl bulaşır?

Hasta bireylerin hapşırmaları, öksürmeleri ile ortama saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Kişiler, hastaların solunum parçacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan yüz, göz, burun veya ağızlarına götürdüklerinde de virüsü alabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

4- Koronavirüs tanısı nasıl konulur?

Yeni tip koronavirüs tanısı için moleküler testler kullanılıyor.

5- Koronavirüs testini nerede yaptırabilirim?

Koronavirüs tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılıyor.

6- Koronavirüs en çok kimleri etkiliyor, kimler risk altında?

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

- 60 yaş üstü olanlar

- Kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser gibi kronik hastalığı olanlar ile sağlık çalışanları en riskli gruptadır.

7- Hamileler koronavirüs açısından risk taşıyor mu?

Koronavirüs enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır. Ancak mevcut kanıtlar koronavirüs enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin koronavirüs vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında koronavirüs enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını gösteriyor.

8- Koronavirüsten nasıl korunmalıyım?

Koronavirüsten korunmak için bu önerilere uyulması gerekiyor.

- El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yok, normal sabun yeterlidir.

- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli.

- Hasta insanlarla temastan kaçınılmalı. Sosyal mesafeye uyulmalı.

- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmeli.

- Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkünse sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmeli.

- Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendille örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalı.

- Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalı. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmeli.

- Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalı.

- Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmeli.

9- Koronavirüsün tedavisi var mı?

Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yok. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılıyor ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yok.

10- Koronavirüsün kuluçka süresi nedir?

Virüsün kuluçka süresi 2 gün ila 14 gün arasında.

11- Koronavirüs aşısı var mı?

Henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmuyor. Teknolojideki gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceği bildiriliyor.

12- Yurt dışından kargoyla gelen paketlerde koronavirüs riski var mı?

Paket veya kargoyla bulaş beklenmemektedir. Esas bulaş yolunun virüsü taşıyan kişiyle yakın temas olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte hasta kişinin solunum parçacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunma ve sonrasında yüze dokunmayla bulaş ihtimali olduğundan el hijyenine dikkat edilmeli.

13- Evde bakılan hayvanlar koronavirüs taşıyıp insanlara bulaştırabilir mi?

Evde bakılan kedi, köpek gibi evcil hayvanların yeni tip koronavirüsle enfekte olması beklenmez. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrasında her zaman ellerin su ve sabunla yıkanması gerekir, böylece hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanmış olur.

14- Burnu tuzlu suyla yıkamak koronavirüs enfeksiyonunu önler mi?

Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın koronavirüs enfeksiyonundan korunmada hiçbir faydası olmadığı belirtiliyor.

15- Sirke kullanmak koronavirüse karşı koruyucu mudur?

Sirke kullanımının yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan korunmada yararlı olacağına dair hiçbir kanıt yok.

16- Koronavirüsten korunmak için maske takmalı mıyım?

Koronavirüs enfeksiyonunun en temel bulaşma yolu olan damlacık ile bulaş yayılımını önlemek için gerekli durumlarda tıbbi maske kullanması öneriliyor. Kimin taşıyıcı kimin hasta olduğu bilinmediği için maske takmak koronavirüsten korunmada önemli bir rol oynuyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararla toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. İnsanların toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde maske takmak artık zorunlu.