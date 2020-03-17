"TEST YAPTIRDIK VE POZİTİF BULUNDU"

Merhaba millet! Rita ve ben burada Avustralya'dayız. Soğuk algınlığımız ve bazı vücut ağrılarımız gibi biraz yorgun hissettik.

Rita'nın gelip, giden bazı titremeleri vardı. Hafif ateşler de... Bir şeyleri doğru yapabilmek adına, koronavirüs için test yaptırdık ve pozitif bulundu.