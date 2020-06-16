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Covid-19 salgını nedeniyle birçok sektör durma noktasına gelirken işlerini kaybedenlerin sayısı da arttı. Bu eşi benzeri görülmemiş durum, siber suçlular için ise bir fırsata dönüştü ve dolandırıcılar, iş arayanları hedefledikleri yeni siber dolandırıcılık yöntemleri geliştirdiler. Siber dolandırıcılar, potansiyel kurbanlarının güvenini kazanmak için şirketleri ya da kamu kuruluşlarını taklit ederek sahte web siteleri ve e-posta hesapları oluşturmaya başladılar.

Dolandırıcılar tarafından birçok sahte iş bulma sitesinin hazırlandığını belirten siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, iş arayanları özellikle evden çalışma imkanı sağlayan sahte iş ilanları ile kandırmaya çalıştıkları uyarısında bulundu.

Pandemi sürecinde işsiz kalanları uyaran Akkoyunlu, internet üzerinden iş arayanların dikkat etmeleri gereken 7 noktayı şu şekilde sıraladı:

1- Başvurmadığınız bir iş için aranıyorsanız dikkatli olun

Siber dolandırıcılar özgeçmişinizi çevrimiçi bir ortamdan bulduğunu söyleyerek sizinle iletişime geçebilir. Ardından size hemen iş teklif etmek veya sizinle bir görüşme gerçekleştirmek isteyebilirler. Bu gibi durumlarda temkinli olmakta yarar var.

2- Yüksek maaş tekliflerine şüpheyle yaklaşın

Siber dolandırıcılar, mağdurları gerçek olamayacak kadar iyi bir maaş teklifi ile ikna etmeye çalışıyor. Başvurularda, iş ilanı detaylarında deneyim gerekmez ibaresi ve esnek çalışma saatleri söz konusuysa, başvurduğunuz pozisyon ile ilgili bu maddelerin mantıklı maddeler olup olmadığına dikkat edin.

3- Hemen işe alınıyorsanız bu normal değildir

Sadece hızlı bir telefon görüşmesi veya video görüşmesinden sonra bir insan kaynakları uzmanı vakit kaybetmeden sizinle temasa geçiyorsa dikkatli olmakta yarar var. Çünkü gerçek hayatta, süreç bu şekilde işlemez.

4- İş tanımları belirsizse başvurmadan önce düşünmelisiniz

Genel bir kural olarak başvurduğunuz işlerle ilgili ayrıntıları her zaman isteyin. Dolandırıcılar genellikle sahte iş ilanlarıyla ilgili detaylı ek bilgiler vermekten kaçınırlar.

5- Dilbilgisi hatalarına ve profesyonel olmayan e-postalara dikkat edin

Şeytan ayrıntıda gizlidir. Bir ilana başvurmadan önce e-postaya ve yazılı içeriğe dikkat edin. Bazı iş ilanları ilk başta iyi yazılmış gibi görünse de dolandırıcılık amaçlı e-postalarda genellikle yazım, noktalama işaretleri ve dilbilgisi hataları bulunur.

6- E-posta adresinin sahte olup olmadığını kontrol edin

İşe alım yapan kişinin veya şirketin e-posta adresini inceleyin. E-posta adresi uzantısının doğru olup olmadığını kontrol edin.

7- Hassas kişisel bilgileriniz isteniyorsa temkinli yaklaşın

Kişisel banka hesabınız ya da e-devlet üzerinden yapmanız gereken işlemler veya vermeniz gereken bilgiler olduğu söylenirse unutmayın ki bu normal sürecin dışında bir durumdur. Bazı durumlarda ise, yeni bir banka hesabı açmanız veya bir kredi raporu formu doldurmanız istenebilir. Siber dolandırıcılar, bu yöntemle önemli kişisel bilgilerinizi çalmayı amaçlıyor.

Koronavirüs pandemisi temelli dolandırıcılıklar bu zamana kadar 40 milyon dolardan fazla maddi zarara neden oldu. İlerleyen günlerde, bu sayının daha da yükseleceği düşünülüyor. Genel bir kural olarak ziyaret ettiğiniz web sitelerine dikkat edin ve çevrimiçi ortamda iletişimde bulunduklarınıza, kişisel bilgilerinizi vermekten kaçının. İşe alım yapan şirket ile ilgili araştırma yapın ve eğer şüpheli bir durum tespit ederseniz yerel yetkilileri durumdan haberdar edin.