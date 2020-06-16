Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerTeknolojiKoronavirüs döneminde iş arayanlar dikkat! Haberler

Siber saldırganların yeni hedefi koronavirüs döneminde işsiz kalanlar oldu

Siber saldırıların yeni hedefi koronavirüs salgınına bağlı olarak olumsuz etkilenen sektörlerdeki işsiz kalanlar oldu. Salgın sürecinde işsiz kalanları hedefleyen siber dolandırıcılar, internet üzerinden iş arayanları sahte internet siteleri ve e-posta adresleri ile kandırmaya başladılar. Özellikle evden çalışma imkanı sağlayan iş ilanlarının dolandırıcılar tarafından daha fazla kullanıldığı belirten uzmanlar, bu dönemde iş arayanları dikkatli olması konusunda uyardı.

16.06.2020 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
iş arayanlar
HABERTURK.COM

Covid-19 salgını nedeniyle birçok sektör durma noktasına gelirken işlerini kaybedenlerin sayısı da arttı. Bu eşi benzeri görülmemiş durum, siber suçlular için ise bir fırsata dönüştü ve dolandırıcılar, iş arayanları hedefledikleri yeni siber dolandırıcılık yöntemleri geliştirdiler. Siber dolandırıcılar, potansiyel kurbanlarının güvenini kazanmak için şirketleri ya da kamu kuruluşlarını taklit ederek sahte web siteleri ve e-posta hesapları oluşturmaya başladılar.

Dolandırıcılar tarafından birçok sahte iş bulma sitesinin hazırlandığını belirten siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, iş arayanları özellikle evden çalışma imkanı sağlayan sahte iş ilanları ile kandırmaya çalıştıkları uyarısında bulundu.

Pandemi sürecinde işsiz kalanları uyaran Akkoyunlu, internet üzerinden iş arayanların dikkat etmeleri gereken 7 noktayı şu şekilde sıraladı:

1- Başvurmadığınız bir iş için aranıyorsanız dikkatli olun

Siber dolandırıcılar özgeçmişinizi çevrimiçi bir ortamdan bulduğunu söyleyerek sizinle iletişime geçebilir. Ardından size hemen iş teklif etmek veya sizinle bir görüşme gerçekleştirmek isteyebilirler. Bu gibi durumlarda temkinli olmakta yarar var.

2- Yüksek maaş tekliflerine şüpheyle yaklaşın

Siber dolandırıcılar, mağdurları gerçek olamayacak kadar iyi bir maaş teklifi ile ikna etmeye çalışıyor. Başvurularda, iş ilanı detaylarında deneyim gerekmez ibaresi ve esnek çalışma saatleri söz konusuysa, başvurduğunuz pozisyon ile ilgili bu maddelerin mantıklı maddeler olup olmadığına dikkat edin.

3- Hemen işe alınıyorsanız bu normal değildir

Sadece hızlı bir telefon görüşmesi veya video görüşmesinden sonra bir insan kaynakları uzmanı vakit kaybetmeden sizinle temasa geçiyorsa dikkatli olmakta yarar var. Çünkü gerçek hayatta, süreç bu şekilde işlemez.

4- İş tanımları belirsizse başvurmadan önce düşünmelisiniz

Genel bir kural olarak başvurduğunuz işlerle ilgili ayrıntıları her zaman isteyin. Dolandırıcılar genellikle sahte iş ilanlarıyla ilgili detaylı ek bilgiler vermekten kaçınırlar.

5- Dilbilgisi hatalarına ve profesyonel olmayan e-postalara dikkat edin

Şeytan ayrıntıda gizlidir. Bir ilana başvurmadan önce e-postaya ve yazılı içeriğe dikkat edin. Bazı iş ilanları ilk başta iyi yazılmış gibi görünse de dolandırıcılık amaçlı e-postalarda genellikle yazım, noktalama işaretleri ve dilbilgisi hataları bulunur.

6- E-posta adresinin sahte olup olmadığını kontrol edin

İşe alım yapan kişinin veya şirketin e-posta adresini inceleyin. E-posta adresi uzantısının doğru olup olmadığını kontrol edin.

7- Hassas kişisel bilgileriniz isteniyorsa temkinli yaklaşın

Kişisel banka hesabınız ya da e-devlet üzerinden yapmanız gereken işlemler veya vermeniz gereken bilgiler olduğu söylenirse unutmayın ki bu normal sürecin dışında bir durumdur. Bazı durumlarda ise, yeni bir banka hesabı açmanız veya bir kredi raporu formu doldurmanız istenebilir. Siber dolandırıcılar, bu yöntemle önemli kişisel bilgilerinizi çalmayı amaçlıyor.

Koronavirüs pandemisi temelli dolandırıcılıklar bu zamana kadar 40 milyon dolardan fazla maddi zarara neden oldu. İlerleyen günlerde, bu sayının daha da yükseleceği düşünülüyor. Genel bir kural olarak ziyaret ettiğiniz web sitelerine dikkat edin ve çevrimiçi ortamda iletişimde bulunduklarınıza, kişisel bilgilerinizi vermekten kaçının. İşe alım yapan şirket ile ilgili araştırma yapın ve eğer şüpheli bir durum tespit ederseniz yerel yetkilileri durumdan haberdar edin.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler'
'Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler'
'Kilolu çıkmışım' demişti... Bu sefer bikinili yakalandı
'Kilolu çıkmışım' demişti... Bu sefer bikinili yakalandı
İstanbullular dikkat! Koronavirüsten sonra ‘Lyme’ tehlikesi
İstanbullular dikkat! Koronavirüsten sonra ‘Lyme’ tehlikesi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi
Huawei izni
Huawei izni
ABD'deki Türkler için özel sefer
ABD'deki Türkler için özel sefer
CHP kurultay için Sağlık Bakanlığı'ndan yazı isteyecek
CHP kurultay için Sağlık Bakanlığı'ndan yazı isteyecek
Boğaz'da tedbirsiz yürüyüş
Boğaz'da tedbirsiz yürüyüş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X