Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Kurban Bayramı' uyarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, üniversitenin Eğitim Fakültesince çevrim içi düzenlenen etkinliğe katıldı.
Metintaş, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Pandeminin Seyri ve Toplumsal Yansımaları" adlı söyleşide, salgının genel durumu hakkında bilgi verdi.
"RİSKLİ GRUPLAR İÇİN BAYRAMI SANAL ALEME TAŞIMALIYIZ"
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde "Ulusal bir kısıtlama gelir mi?" konusunda henüz bir bilgilendirme yapılmadığını belirten Metintaş, şöyle devam etti: "Bireysel olarak Kurban Bayramı'nda yapmamız gerekenler var. Gelin, ev ziyaretlerini bu bayramda yapmayalım. Yakınlarımızı telefonla arayıp hallerini ve hatırlarını soralım. Ev ziyareti yapmazsak çok daha iyi. Anne ve babalarımız bizim canlarımız ancak onlar Covid-19 için riskteler. Belki sosyal mesafeyi açık alanlarda koruyup, görüşebiliriz. Bunu da el öpmeden, el sıkmadan, maskelerimizle yapmalıyız. Bayram ikramında da bulunulmamalı. Sadece kolonya dökerek açık alanda çok kısa süreli bir ziyaret yapabiliriz. Aklımız hep büyüklerimizde olsun. Riskli gruplar için bayramı sanal aleme taşımalıyız."
"ET DAĞITIMINDA ELDİVEN KULLANMAK GEREKİYOR"
Prof. Dr. Metintaş, bayramda mezarlık ziyaretlerinde de kalabalık oluşturulmaması gerektiğine dikkati çekti.
Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara bayram namazına gitmemelerini tavsiye eden Metintaş, "Evde namazlarını kılabilirler. Bireysel seccade ve maskeyle gidilen namazın ardından hemen eve dönülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kurban kesim alanlarında oluşabilecek kalabalığı önlemekte belediyelere görevler düştüğünü anlatan Metintaş, "Et dağıtımında eldiven kullanmak gerekiyor. Bu sırada maske kullanılarak sosyal mesafeye uyulması önemli" diye konuştu.
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