Korona vaka sayısı 23 Aralık verileri henüz açıklanmadı. Dün açıklanan veriler ise tedirginliği artırdı. Dünyada Omicron alarmı sürerken gözler Türkiye'deki vaka sayısına çevrildi. Geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan güncel verilere göre Türkiye korona vaka sayısı 19 binin altında kaydedildi. İşte güncel korona vaka ve vefat sayısı verileri...

22 ARALIK KORONA VERİLERİ

22 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS KARNESİ

Son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 816 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,62, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,40 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 126 milyon 565 bin 703 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"BİRLİKTE SALGINI GÜNDEM OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

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