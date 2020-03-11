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Koronavirüs salgını, popüler arkadaşlık ve çöpçatanlık uygulamalarını da etkiledi. Bu tarz tanışma uygulamalarının başında gelen Tinder ve OkCupid, kullanıcıları platformları üzerinden tanıştıkları kişilerle buluşmanın riskleri konusunda uyarı bildirimyeri yapmaya başladı.

Kullanıcılardan ayrıntılı anketler doldurmalarını ve benzer cevaplar veren diğer kullanıcılarla eşleştirmelerini isteyen OkCupid, bu sorulara şunu da ekledi: “Koronavirüsü randevularınızı etkiliyor mu?”

İngiliz The Guardian’ın haberine göre OkCupid sözcüsü, 2020 yılının başından bu yana İngiltere’deki kullanıcıların kişisel profilinde koronavirüsünden bahsedilme oranında yüzde 262’lik bir artış gözlemlemerinin ardından, bu ek soruyu sormaya gerek gördüklerinin söyledi.

Araştırmalara göre İngiltere’de arkadaşlık uygulamalarını kullananların yüzde 93’ü koronavirüsünün bulaşıcı etkisine aldırış etmeden, mobil uygulama üzerinden tanıştıkları yeni kişilerle buluşmaya devam ediyor. Hatta karantinaya alınan bölgelerde ise insanlar arkadaşlık uygulamalarında daha fazla zaman geçiriyor.

'SIK SIK ELLERİNİ YIKA'

Haberde ayrıca bu tarz uygulamaları kullananların, buluşmadan önce karşısındaki kişilerin koronavirüs riskini değerlendirmek için seyahat geçmişlerini de sorduğu ifade edildi.

Son dönemde bir diğer popüler arkadaşlık uygulaması Tinder’ın da koronavirüse (COVID-19) bağlı uyarılarını artırdığı görülüyor. Tinder, mobil uygulaması açıldığında ekranın yan tarafında kullanıcılara kişisel görüşmelerin riskleriyle ilgili bilgilendirme yapıyor.

Çöpçatanlık uygulaması ayrıca uygulama üzerinden kullanıcılarına sık sık el yıkama, yanlarında el dezenfektan ürünlerini bulundurma, mümkün olduğunca yüze dokunmama ve halka açık görüşmelerde kişisel mesafeyi koruma konusunda uyarılar yayınlıyor.

MASUM DEĞİLİZ, HİÇBİRİMİZ...

Arkadaşlık uygulamaları koronavirüs ile ilgili bilgilendirme ve uyarılarını artırırken, siber güvenlik kuruluşu Eset de bu tarz uygulamaların ve arkadaşlık sitelerinin gizlilik konusunda yarattığı risklere dikkat çeken bir rapor yayınladı.

Kuruluş, Tinder, OkCupid ve Grindr’ın da aralarında bulunduğu çeşitli arkadaşlık uygulamalarının, kullanıcılarının kişisel bilgilerini reklam amacıyla haberleri olmadan üçüncü taraflarla paylaştığını ortaya çıkardı. 10 uygulamanın incelendiği araştırmadan elde ettiği bilgilere göre, paylaşılan detaylar konum, yaş, cinsiyet ve hatta bazı vakalarda cinsel eğilim, dini inançlar ve politik görüşleri de içeriyor.

Araştırmada bu uygulamaların kullanıcı verilerini en az 135 farklı üçüncü tarafa gönderdiği belirtildi. En az 70 farklı üçüncü tarafa transfer edilen Android reklam kimliği ile diğer izlenebilir tanımlayıcılar sayesinde bu uygulamaları kullanan bireylerin kapsamlı profilleri oluşturuluyor.

Ortaya çıkan bu durum, arkadaşlık uygulamalarının hassas kullanıcı verilerini üçüncü taraflara gönderme konusundaki ilk hatası değil. 2 yıl önce Grindr, kullanıcılarının HIV statüsünü üçüncü taraf şirketleriyle paylaşırken yakalanmıştı. Tinder’ın ise kullanıcılarının konumunu 30 metreye kadar isabetle diğer kullanıcılara sunduğu belirlenmişti. OkCupid’in ise kullanıcılarının cinsel eğilimleri, politik görüşleri ve ilaç kullanımları gibi oldukça hassas kişisel bilgilerini paylaştığı belirlenmişti.