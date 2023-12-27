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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı

        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki kız bebek yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 3 yaşındaki ağabeyi ile annesi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:23
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        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
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        Pamukkale'de Kınıklı Mahallesi 6001 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evdeki anne Sinem (21), 3 yaşındaki oğlu Serhat Can ile 1 yaşındaki Masal Yıldırım için kurtarma çalışması başlattı.

        Masal Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Yaralı kurtarılan ve vücutlarında 3. derece yanık oluştuğu belirtilen anne ile çocuğu 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yatak odasındaki elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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