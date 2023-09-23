Muğla'da kaza, Menteşe ilçesinde dün saat 08.00 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Eski Bölge kavşağından Otogar kavşağı yönüne giderken İsmail Macaroğlu´nun (42) kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçip Orhan Turgay (39) yönetimindeki cipe çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre kazada İsmail Macaroğlu öldü, Funda Turgay (44) ile eşi Orhan Turgay ve çocukları O. (6) ise yaralandı.