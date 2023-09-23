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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri | Muğla'da korkunç kaza! Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı...

        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir otomobilin karşı şeride geçip, cipe çarptığı kazada, aracıyla karşı şeride geçen İsmail Macaroğlu ile karşı şeritte seyir halinde olan cipte bulunan Funda Turgay hayatını kaybetti. Turgay'ın eşi ile oğlu ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 08:06 Güncelleme: 23.09.2023 - 08:06
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        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
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        Muğla'da kaza, Menteşe ilçesinde dün saat 08.00 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Eski Bölge kavşağından Otogar kavşağı yönüne giderken İsmail Macaroğlu´nun (42) kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçip Orhan Turgay (39) yönetimindeki cipe çarptı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre kazada İsmail Macaroğlu öldü, Funda Turgay (44) ile eşi Orhan Turgay ve çocukları O. (6) ise yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada hayatını kaybeden Funda Turgay ve yaralanan eşi Orhan Turgay.
        Kazada hayatını kaybeden Funda Turgay ve yaralanan eşi Orhan Turgay.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Funda Turgay da kurtarılamadı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

        İsmail Macaroğlu'nun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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