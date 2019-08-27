Tüpraş’ın demiryolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, İsviçreli demiryolu araçları üreticisi Stadler ile EURODUAL tipteki yedi adet Co’Co’ hibrit lokomotif ve 8 yıllık yedek parça ve tam servis bakımı için anlaşma imzaladı. Stadler’in Türkiye’deki ilk iş birliği olan bu anlaşma çerçevesinde lokomotiflerin 2021’de teslim edilmesi planlanıyor. Körfez Ulaştırma bu iş birliği ile bugüne kadarki en geniş kapsamlı lokomotif alımını gerçekleştirmiş olacak.

Stadler ile imzalanan anlaşmadan duydukları mutluluğu dile getiren Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır; “Demiryolu yük taşımacılığı pazarındaki payımızı artırmak için kaynaklarımızı hızla büyütüyoruz. Stadler ile yaptığımız bu anlaşma, bir özel sektör demiryolu şirketi için Türkiye’ye ilk lokomotif ithalatı anlamına geliyor. Güçlü EURODUAL lokomotiflerin filomuza dahil olması, demiryolu operasyonlarımıza destek verecek ve rekabette güçlü bir şekilde öne çıkmamıza yardımcı olacak” dedi.

Stadler Valencia Genel Müdürü Iñigo Parra ise, projenin önemine dikkat çekerek yeni platformun avantajlarını şu sözlerle vurguladı: “EURODUAL lokomotiflerin pazarını Türkiye’ye taşımış olmaktan gurur duyuyoruz ve müşterimizin bize duyduğu güvene müteşekkiriz. Bu anlaşma, demiryolu işletmecilerine birçok ekonomik ve çevresel fayda sağlayan yeni lokomotif ailesinin geliştirilmesine yönelik taahhüdümüzü daha da güçlendiriyor.”

YÜK TAŞIMACILIĞINDA KULLANILACAK

Güçlü bir çekiş gücüne ihtiyaç duyulan yüksek eğimli hatlarda hem 25 kV AC elektrikli hem de dizel çalışma modlarını bir araya getirerek yük taşımacılığı hizmetlerinde kullanılacak lokomotifler; aynı zamanda Türkiye’nin ilk hibrit lokomotifleri olacak. 2000 tona kadarki akaryakıt ürünü trenlerini çekmek için kullanılacak yeni EURODUAL tipteki lokomotifler, Körfez Ulaştırma’nın operasyonel verimliliğini de artıracak. EURODUAL; 2,8 MW dizel-elektrik ve 6,15 MW elektrik-katener gücü ile 6 aksı ve son teknoloji ürünü sürüş kontrol sistemi sayesinde 500 kN’ye varan olağanüstü bir çekiş gücü sağlayabiliyor.

Körfez Ulaştırma ile imzalanan anlaşma ile Stadler Valencia tarafından geliştirilen ve üretilen yeni nesil Co’Co’ lokomotiflerin toplam satış miktarı 74 adede ulaşmış oldu.

Körfez Ulaştırma A.Ş., iki yıl önce aldığı yük taşımacılığı lisansıyla TCDD’nin ana hatlarında demiryolu taşımacılığına başlayan, Türkiye’nin ilk özel demiryolu işletmecisi konumunda bulunuyor.