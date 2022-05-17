Sürücüsüz taksisi yollara çıkıyor!

Hyundai, geliştirdiği sürücüsüz taksiyi yollara çıkaracağını açıkladı. Koreli üreticiden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz araç teknolojileri şirketi Motional ile ortaklaşa geliştirilen otomobil, 2023 yılından itibaren ilk olarak Las Vegas’ta hizmete başlayacak.
Robotaxi'nin daha sonra dünyadaki diğer büyük şehirlerde aktif olarak taşımacılık yapacağı kaydedildi.
Seviye 4 otonom sürüş teknolojisinin entegre edildiği ve bu sayede sürücüsüz olarak hareket edebilen Robotaxi'nin , dikkatli ve kurallara uyan bir sürücüyü andıran davranışlar sergilediği belirtildi.
YAYALARI TESPİT EDEBİLİYOR
Öte yandan, Robotaxi'nin, gövdesine yerleştirilen 30’dan fazla sensör aracılığıyla tamamen kendi kendine hareket edebildiği, araçtaki kombine radarların, ön ve arka kameralar ile birlikte trafikteki yayaları, objeleri ve diğer araçları tespit eden özel bir algılama ve yapay zeka sistemine sahip olduğu bildirildi.
Markanın elektrikli modeli IONIQ 5 temelinde geliştirilen Robotaxi, ilk olarak geçtiğimiz yıl IAA Mobility Fuarı’nda konsept olarak tanıtılmıştı.
Hyundai’nin 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli Pony’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5 ise, Koreli markanın elektrikli modellerde farkındalık yaratmak için geçtiğimiz yıl lanse ettiği IONIQ isimli alt markanın ilk ürünü olarak tanıtılmıştı.
AR-GE'YE 51 MİLYAR DOLAR AYIRDI
Güney Koreli Hyundai, 2020-2025 yılları arasında Ar-Ge çalışmaları için yaklaşık 51 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. Bu paranın üçte birinin ise elektrikli ve otonom araçlara ayrılacağı bildirilmişti.
'Strateji 2025' adı verilen plan kapsamında, ticari uçan araba geliştirmeye de önem veren Hyundai'nin, 2025 yılı itibarıyla elektrikli araçta dünyanın ilk 3 üreticisinden biri olma ve yılda 670 bin araç satma hedefi bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!