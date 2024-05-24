Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, dairede bulunan Bayram Yalçın hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken, Yalçın'ın cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Bitlis'te olay, bu sabah saatlerinde, Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Seyhan Sokak’taki Miran Yapı Apartmanı’nda meydana geldi.
5. KATTA PATLAMA YAŞANDI
DHA'da yer alan habere göre apartmanın 5’inci katındaki dairede gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bu sırada evde bulunan Bayram Yalçın hayatını kaybetti. Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken, Yalçın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.