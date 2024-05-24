Turizm kentlerini bağlayacak, ulaşım 150 dakika kısalacak! Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum

"Ulaşım süresinde 150 dakika kısalma olacak"

Vali Pehlivan, projenin turizm bölgeleri açısından büyük fayda sağlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Proje bittiğinde yaklaşık 500 kilometrelik yoldaki ulaşım süresinde 150 dakika kısalma olacak. Bunun 110 dakikası Mersin sınırlarındaki çalışmalar sayesinde gerçekleşecek. Vatandaşlarımız her şeyden önce daha güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat yapabilecek. Akdeniz Sahil Yolu, bölgedeki iki önemli kenti birbirine bağlıyor. Çalışmalar bitince trafik güvenliği, hızı ve konforu açısından çok daha ileri noktalara geleceğiz. Bunun başta ekonomi, ticaret ve turizm olmak üzere büyük yansımaları olacak."​​​​​​​​​​​​​​