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        Haberler Dünya Papua Yeni Gine'de toprak kayması, Vietnam'da yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        Papua Yeni Gine'de toprak kayması, Vietnam'da yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişi öldü. Diğer yandan İspanya'ya bağlı Mayorka'da bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında en az 14 kişi öldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:23
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        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
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        Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin öldüğünün tahmin edildiği bildirildi.

        Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

        Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken can kayıpları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

        Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.

        MAYORKA'DA BİNA ÇÖKTÜ: 4 KİŞİ ÖLDÜ

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        İspanya'ya bağlı Akdeniz adası Mayorka'da dün bir binanın birinci katının çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını kaybetti, 7'si ağır almak üzere 16 kişi yaralandı.

        Mayorka Adası’ndaki Palma kentinde dün meydana gelen olayda, bir binanın birinci katının aniden çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını kaybetti.

        Çöken katın yiyecek-içecek sunulan bir işletmeye ait olduğunu belirten acil durum yetkilileri, yaralanan 16 kişiden 7'sinin çok ağır olduğunu ifade etti. Yetkililer, yaralıların çoğunun birinci katın üstüne çöktüğü zeminde olduğunu kaydetti.

        VİETNAM'DA APARTMANDA YANGIN: 14 ÖLÜ

        Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında en az 14 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Vietnam’daki bir apartmanda çıkan yangın faciaya neden oldu.

        Ülkenin başkenti Hanoi’deki apartman gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri 24 kişinin bulunduğu binadaki yangına müdahale ederken, binanın 2 metre genişliğinde dar bir sokakta yer alması yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

        Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında en az 14 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının binanın birinci katında bulunan elektrikli bisiklet dükkanında çıktığını değerlendiren yetkililer, detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Vietnam Genel İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede bu yılın ilk dört ayında toplam bin 555 yangın ve patlama meydana geldi. 28 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamalar, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık maddi zarara neden oldu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #yangın
        #toprak kayması
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