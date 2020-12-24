HABERTURK.COM

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong'un iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ürettiği SUV modeller ile tanınan SsangYong'in, 55 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyemediği ve iflas için başvurduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle küresel olarak kötüleşen iş koşulları 14 Aralık'ta yapılacak geri ödemeleri yapılamadığı, yabancı kreditörler ile de geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığı bildirildi.

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. Gelecek için daha rekabetçi bir yapıya kavuşmayı umuyoruz. Mevcut likidite sorununu rehabilitasyon prosedürleri başlamadan önce Otonom Yeniden Yapılandırma Desteği'ne başvurarak çözmeyi planlıyoruz" denildi.

Otonom Yeniden Yapılandırma Desteği ile, Koreli üreticinin kreditörleri ile anlaşarak borçlarını yapılandırmak üzere 3 aylık ek süre kazandığı kaydedildi.

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv firması olan SsangYong 1954 yılında kuruldu. Özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'de dahil olmak üzere global pazarlara açılan marka 10 yıl önce de iflasın eşiğine gelmiş, 2010 yılında yüzde 75'i Hintli Mahindra'ya satılmıştı.

Yaz aylarında Mahindra'nın SsangYong'u satmak istediği iddia edilmişti.