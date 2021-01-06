Koreli otomotiv üreticisi Kia, bundan bir yıl önce duyurduğu üzere logosunu değiştirdi. Yapılan açıklamaya göre, yeni logo markanın simetri, ritim ve yükselen elementlerine gönderme yapıyor. Yeni logo ile marka sloganı da yaratan Kia, slogan olarak "ilham veren hareket" sözlerini belirlediğini duyurdu.
Kia'nın yeni logosunda mevcuttakinden farklı olarak marka isminin el yazısı ile yazılmış olması dikkat çekiyor.
Yenilikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kia'nın Başkanı ve CEO'su Ho Sung Song, "Yeni logomuz, değişim ve inovasyonda bir ikon olma iddiamızı temsil ediyor. Otomotiv endüstrisi çok hızlı değişimleri tecrübe ediyor. Kia da bu değişimlere uyum sağlıyor ve ona göre şekilleniyor. Yeni logomuz mobilite ihtiyaçları evrim geçirirken müşterilerimize ilham verme isteğimizi temsil ediyor" dedi.
TANITIMDA REKOR KIRDI
Öte yandan, Güney Koreli üreticinin yeni logosu merak uyandıran bir etkinlik ile dünyaya tanıtıldı. Kore'nin Incheon kentinde havalanan 303 drone, senkronize bir biçimde havai fişek fırlatarak Kia'nın yeni logosunu gökyüzünde izleyenlere gösterdi.
Söz konusu etkinliğin kendi alanında bir rekora imza atarak, Guinness Dünya Rekorları arasına girdiği ve 'En çok insansız hava aracının simultane havai fişek fırlatması" rekorunu kırdığı belirtildi.
İLK KEZ CENEVRE'DE GÖSTERMİŞTİ
Koreli Kia, 90'lı yılların ortasından beri kullandığı mevcut logosunu yenileyeceğinin sinyalini ilk olarak Cenevre otomobil fuarında vermişti.
O dönemde fuarda 'imagine by Kia' isimli bir konsept model sergileyen Kia, yeni logosunu ilk kez bu araçta görücüye çıkarmıştı.
RAKİPLERİ DE DEĞİŞTİRDİ
Otomotiv endüstrisinde tarih boyunca yaşanan değişimler markaların zaman zaman logolarını değiştirmelerine neden oluyor. Kia'nın haricinde son zamanlarda iki Alman üretici de logolarını değiştirdi.
2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk seri üretim elektrikli otomobili ID.3'ü tanıtan Volkswagen, yeni logosunu da ilk kez bu otomobilin üzerinde dünyaya tanıtmıştı. Tarihinde 9'uncu kez logo değişikliğine giden Alman marka, 10'uncu logosu ile kendisi için yeni bir dönemin başladığı mesajını vermiş ve ID.3'ü Beetle ile Golf'ten sonra marka tarihindeki en önemli model olarak lanse etmişti. Volkswagen, yeni logosunda 3 boyutlu tasarımını terk ederek iki boyutlu bir tasarıma geçti.
Bir diğer Alman üretici BMW'de yeni logosunu yüzde yüz elektrikli modeli i4'ün üzerinde sergilemişti. 23 yıl sonra logosunu değiştiren BMW, Volkswagen gibi logo tasarımında 3 boyuttan 2 boyuta geçmiş ve eski logosundaki siyah çerçeveyi kaldırmıştı. Bu sayede aracın kendi renginin de logonun içinde görünmesine izin verildiği ifade edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!